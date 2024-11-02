البداية في إلينوي.. هل يصبح "العرب أصلًا عرقيًّا" في التعداد السكاني بأمريكا؟

وعن أهمية الخطوة، تقول ناريمان طه، وهي أيضًا شريكة مؤسسة في "مركز خدمات العائلة العربية الأمريكية"، لموقع "الحرة": إن التعداد السكاني "سيبدأ في توثيق وجود الأمريكيين العرب ليصبحوا مرئيين، كما أن التعداد السكاني يسمح بجمع المعلومات عن المجتمع، ويساعد في المستقبل بقضايا مثل البحث العلمي والتعليم والتنميط العنصري".