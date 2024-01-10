بعدما أشعلها "فيتو".. شاهد لحظة تحرير رهائن تلفزيون الإكوادور

إلى ذلك، قُتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم شرطيان، في الحرب التي تخوضها قوات الأمن والجيش في الإكوادور ضد عصابات المخدرات منذ أن أعلن رئيس البلاد يوم الاثنين حالة الطوارئ.