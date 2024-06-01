غموض واستنفار شُرَطي لمعرفة السبب.. شاهد نفوق للإبل في ليبيا يثير الذعر!

الجدير بالذكر أن ليبيا تعاني في الآونة الأخيرة من انتشار الأمراض بين الماشية، حيث كان آخرها مرض "الجلد العقدي" الذي يصيب الأبقار.. هذا المرض، المعروف بانتشاره السريع وتأثيره السلبي على صحة الماشية، وأثار قلق وذعر المزارعين ومربي الماشية في البلاد بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي قد يتسبب بها. ويعتبر انتشار هذه الأمراض تهديدًا جديًّا للثروة الحيوانية الليبية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في الحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.