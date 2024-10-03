الصحة العالمية : وفاة 11 شخصًا بفيروس ماربورغ في رواندا وتحذير من تفشي وباء عالمي

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الانتشار الدولي مرتفع حيث تم الإبلاغ عن حالات مؤكدة في عاصمة هذه البلاد التي لديها مطار دولي وشبكة طرق مع عدة مدن في شرق إفريقيا. ومن المعروف أن أحد المخالطين قد سافر دوليًا إلى بلجيكا وتم اتخاذ تدابير الاستجابة المناسبة.