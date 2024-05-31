"ماسك": الذكاء الاصطناعي سيستولي على وظائفنا.. وخبراء يقدمون حلاً لمواجهة السيناريو المخيف

- العمل ليس من أجل المال فقط.. بل لأجل تحقيق الذات وهذا الأمر لا يتم إلا عن طريق العمل.

- مهما كان لن تشبع الروبوتات احتياجات البشر لوجودهم في العمل وتقديم ملاحظاتهم .

- لو تحقق هذا الأمر سترتفع نسبة الأمراض النفسية والاكتئاب.. لذا لا توجد لذة في الحياة بلا عمل.

- الحياة بالعمل بالإنتاجية.. وبتقديم الخير للآخرين.. لكن أن يكون الإنسان يتقاضى راتباً دون جهد هذا الأمر سيكون مملاً للغاية.