بعد الوفاة الغامضة لرهينتَيْن.. حديث عن استنشاقهما "سم الجيش الإسرائيلي"

وأظهر التحقيق أنه "في وقت الهجوم لم يكن الجيش الإسرائيلي على علم بوجود رهائن في المنطقة"، كما أن "القوات التي عثرت على جثتَي الرهينتَين أثناء عمليات التفتيش في النفق لم تكن لديها معلومات مسبقة عن وجودهما"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".