"فرانس برس" تكشف حقيقة فيديو العواصف الرعدية في جدة

بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي تسببت في وفاة شخصين في جدة الخميس، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يُصور حالة الأجواء في المدينة؛ إلا أن الفيديو قديم ولم يُلتقط في السعودية، حسب فريق البحث في وكالة "فرانس برس".
ويظهر في الفيديو الذي يبدو أنه مُصَوّر من نافذة، عواصفَ رعدية ومشاهد برق يضرب الأجواء.
وعلّق ناشرو الفيديو بالقول: "لحظات البرق في سماء مدينة جدة قبل قليل".
أمطار غزيرة في جدة
وهطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة الخميس الماضي؛ مما أدى إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية، وإغلاق الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة لساعات.
حقيقة الفيديو
لكن الفيديو المكون من مقطعين، قديم، ولم يُصَوّر في السعودية أصلًا، وأرشد التفتيش عن المقطع الأول عبر محركات البحث؛ أنه منشور على حساب "تيك توك" في شهر أغسطس الماضي، على أنه مصور في ولاية فلوريدا الأمريكية.
أما المقطع الثاني، فقد نشرته مصورة فوتوغرافية على حسابها على الإنستغرام في شهر سبتمبر الماضي، وقالت إنها صوّرته بواسطة هاتفها من نافذة شقة تقع في مدينة مومباي الهندية.