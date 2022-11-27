"فرانس برس" تكشف حقيقة فيديو العواصف الرعدية في جدة

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو المكون من مقطعين، قديم، ولم يُصَوّر في السعودية أصلًا، وأرشد التفتيش عن المقطع الأول عبر محركات البحث؛ أنه منشور على حساب "تيك توك" في شهر أغسطس الماضي، على أنه مصور في ولاية فلوريدا الأمريكية.