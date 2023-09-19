شاهد "حضانة المخدرات" بأمريكا.. هذا ما تسبب بمقتل وإصابة 4 أطفال

وكان قد جرى افتتاح الحضانة في يناير من هذا العام، حيث أكدت السلطات المختصة أنها اجتازت عمليتي تفتيش، بما في ذلك الزيارة المفاجئة التي قام بها المفتشون في وقت سابق من هذا الشهر.