بعد 11 عامًا.. ماليزيا تُعيد فتح ملف الطائرة المفقودة MH370

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة النقل الماليزية، الأربعاء، عن استئناف البحث في أعماق البحار عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة MH370، اعتبارًا من 30 ديسمبر الجاري، مما ينعش الآمال في العثور على الطائرة التي اختفت منذ أكثر من عقد.
وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 777"، قد اختفت من على الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 مارس 2014، وعلى متنها 239 شخصًا، أغلبهم من الجنسية الصينية، خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين.
وأظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية أن الطائرة غيّرت مسارها فجأة نحو الجنوب، باتجاه المحيط الهندي، حيث يُعتقد أنها تحطمت.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن شركة "أوشن إنفنيتي" الأميركية، المتخصصة في الروبوتات البحرية، ستقود عمليات البحث لمدة 55 يومًا، في مناطق محددة يُرجّح أنها الأقرب لموقع سقوط الطائرة، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة وبشكل متقطع اعتبارًا من 30 ديسمبر.
وأكد البيان أن "هذا التطور يبرز التزام حكومة ماليزيا بتقديم الطمأنينة لعائلات الضحايا والمتضررين من هذه المأساة".