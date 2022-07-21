تصريح صادم من تايسون: سأموت قريبًا

واكتسب تايسون شهرة واسعة منذ شبابه؛ حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ، بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عامًا، وفاز في 50 من أصل 58 نزالًا للمحترفين قبل الاعتزال.