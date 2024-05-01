أول تنازل.. جامعة أمريكية مرموقة تتوصل لاتفاق مع الطلاب المؤيدين لفلسطين

أعلنت جامعة "براون" بولاية رود آيلاند الأمريكية، الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة من طلابها مناهضة للحرب في غزة، ينص على أن يزيل الطلاب المحتجون مخيمهم من الحرم الجامعي مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر في علاقاتها مع شركات مرتبطة بـ"إسرائيل"، في أول اتفاق من نوعه بين جامعة أمريكية مرموقة والحراك الطالبي الداعم لفلسطين، حسب وكالة "فرانس برس".