استيقظ مذعورًا من "كابوس".. جندي إسرائيلي يطلق النار على رفاقه في عسقلان

وقالت إن جنديًّا من الكتيبة الـ890 استيقظ مذعورًا من كابوس في الليل، وأطلق النار على جدار الغرفة التي كان ينام فيها، وأصاب بالخطأ بعض رفاقه، قبل السيطرة عليه وتحويله للعلاج النفسي، وفقًا لـ"العربية نت".