فيديو لـ"مشهد مثير".. شاهد ما سقط من طائرة بعد إقلاعها

وقالت شركة "بوينغ"، في بيان: "هبطت طائرة دريمليفتر، تديرها شركة أطلس للطيران، بسلام في وقت سابق اليوم، في مطار تشارلستون الدولي، بعد أن فقدت عجلة من معدات الهبوط عند الإقلاع من مطار تارانتو".