دخول أول قافلة مساعدات للأمم المتحدة إلى ضحايا الزلزال في شمال سوريا

وقال المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مازن علوش، "دخلت اليوم أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة بعد أربعة أيام من الزلزال، وكان من المتوقع وصولها قبل وقوع الكارثة"، وفقًا لـ"فرانس برس".