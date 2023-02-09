دخول أول قافلة مساعدات للأمم المتحدة إلى ضحايا الزلزال في شمال سوريا

دخلت أول قافلة مساعدات بعد الزلزال المدمر، اليوم (الخميس)، إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال سوريا، وفق ما أفاد مسؤول في المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا.
وقال المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مازن علوش، "دخلت اليوم أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة بعد أربعة أيام من الزلزال، وكان من المتوقع وصولها قبل وقوع الكارثة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف "علوش": "من الممكن اعتبارها استجابة أولية من الأمم المتحدة وسيتبعها بحسب ما وُعدنا، قوافل بحجم أكبر لمساعدة أهلنا المنكوبين".