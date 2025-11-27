إطلاق أكبر قمر صناعي لكوريا الجنوبية على متن صاروخ "نوري" في مهمة فضائية طموحة

وكان الحدث، أول إطلاق لصاروخ من نوع "نوري" في كوريا منذ مايو 2023، عندما نجح في وضع قمر صناعي للمراقبة يزن (180) كيلوجرامًا في المدار، والرابع إجمالًا منذ أول محاولة له في أكتوبر 2021، التي فشلت في إيصال قمر صناعي وهمي.