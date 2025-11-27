إطلاق أكبر قمر صناعي لكوريا الجنوبية على متن صاروخ "نوري" في مهمة فضائية طموحة

أطلقت كوريا أمس الأربعاء، أكبر قمر صناعي لها حتى الآن على متن صاروخ فضاء محلي الصنع، في رابع إطلاق من أصل ستة مخطط لها حتى عام 2027.
وانطلق صاروخ "نوري" ثلاثي المراحل من مركز الفضاء الكوري الواقع على جزيرة قبالة مقاطعة جوهيونج الساحلية الواقعة جنوب غربي البلاد.
وأبان مسؤولون في مجال الطيران والفضاء أن الصاروخ وضع قمرًا صناعيًا علميًا يبلغ وزنه (516) كيلوجرامًا و(12) قمرًا صناعيًا صغيرًا في المدار المستهدف على ارتفاع نحو (600) كيلومتر فوق سطح الأرض.
ومن المتوقع أن تتحقق إدارة الطيران والفضاء الكورية خلال الساعات المقبلة من نجاح الأقمار الصناعية في إرسال الإشارات.
يُذكر أن القمر الصناعي الرئيسي مجهز بكاميرا واسعة المدى خاصة برصد توهج الغلاف الجوي لمراقبة نشاط الشفق القطبي، وأنظمة منفصلة لقياس البلازما والحقول المغناطيسية، واختبار كيفية أداء التجارب العلمية المتعلقة بالحياة في الفضاء.
وتشمل الأقمار الصناعية الـ 12 الأصغر حجمًا من نوع "كيوب سات"، التي طورتها فرق جامعية ومؤسسات بحثية، أنظمة تحديد المواقع العالمية لدراسة الغلاف الجوي للأرض، وكاميرات تحت حمراء لتتبع البلاستيك في المحيطات، وأنظمة لاختبار الخلايا الشمسية أو معدات الاتصالات.
وكان الحدث، أول إطلاق لصاروخ من نوع "نوري" في كوريا منذ مايو 2023، عندما نجح في وضع قمر صناعي للمراقبة يزن (180) كيلوجرامًا في المدار، والرابع إجمالًا منذ أول محاولة له في أكتوبر 2021، التي فشلت في إيصال قمر صناعي وهمي.