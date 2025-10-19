باريس .. سطو مسلح يستهدف مجوهرات "نابليون" في متحف اللوفر

أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي بوقوع عملية سطو صباح الأحد أثناء افتتاح متحف اللوفر في العاصمة باريس، ما أدى إلى إغلاق المتحف لأسباب استثنائية.
وقالت داتي في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "حدثت عملية سطو هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر دون تسجيل أي إصابات، وأنا موجودة حاليًا في المكان برفقة فرق المتحف والشرطة حيث تجري عمليات المعاينة والتحري".
ووفقًا للتحقيقات الأولية، قام عدد من المجرمين بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا بسرقة مجوهرات من إحدى قاعات المتحف قبل أن يتمكنوا من الفرار، فيما لا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم بحسب مصادر مطلعة.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الجناة وصلوا إلى المكان على دراجة نارية، واستخدموا مصعدًا للوصول إلى القاعة المستهدفة، وكانوا يحملون مناشير صغيرة وفق ما أفادت به مصادر أمنية.
وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي: "وفقا لمعلوماتنا، وقع الحادث حوالي الساعة 9:30 صباحا من يوم الأحد.
وأفادت تقارير بأن اللصوص وصلوا إلى المنطقة على متن دراجات نارية من طراز T-Max، وتمركزوا على جانب نهر السين من المتحف، حيث أعمال البناء جارية".
وتابع: "استولى اللصوص على مجوهرات، مستهدفين واجهات العرض لنابليون وبعض الملوك الفرنسيين، قبل أن يلوذوا بالفرار".