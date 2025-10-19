باريس .. سطو مسلح يستهدف مجوهرات "نابليون" في متحف اللوفر

ووفقًا للتحقيقات الأولية، قام عدد من المجرمين بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا بسرقة مجوهرات من إحدى قاعات المتحف قبل أن يتمكنوا من الفرار، فيما لا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم بحسب مصادر مطلعة.