القاهرة.. وزير الكهرباء المصري يعلن فصل التيار عن منزله

وأكّد وزير الكهرباء المصري في تصريحات خاصة، أن العاملين بمختلف شركات وقطاعات الكهرباء يضربون يوماً تلو الآخر أمثلة في الوفاء والتضحية، مشيراً إلى أن مصر فيها شبكة كهرباء عالمية ولا غبار عليها، إلا أن ما حدث ناتجٌ عن نقص الوقود والغاز الطبيعي، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول.