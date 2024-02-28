إعلان الطوارئ مع كارثة تكساس.. شاهد احتراق 200 ألف فدان والنيران تحاصر مصنعًا للأسلحة النووية
أدت حرائق الغابات سريعة الحركة في ولاية تكساس الأمريكية، إلى وضع 11 مليون شخص تحت "تحذير العلم الأحمر"، وإغلاق منشأة نووية أحاطت بها الحرائق؛ حيث أدت الرياح القوية والعشب الجاف ودرجات الحرارة الدافئة بشكل غير معتاد إلى تأجيج الحريق.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قام مصنع "بانتكس" النووي، المتخصص في تجميع وتفكيك الترسانة النووية الأمريكية، بإجلاء معظم موظفيه مساء الثلاثاء في ولاية تكساس مع خروج الحرائق عن نطاق السيطرة بالقرب من منشآت الشركة.
وأصدرت "بانتكس" بيانًا عبر الإنترنت قالت فيه إنها أوقفت عملياتها مؤقتًا حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة: "لم يتم احتواء الحريق بالقرب من بانتكس". لقد تحولت الجهود إلى عمليات الإجلاء. يوجد عدد صغير من الأفراد غير الأساسيين في الموقع.
كان "بانتكس" هو الموقع الرئيسي لتجميع وتفكيك ترسانة القنابل الذرية في الولايات المتحدة منذ عام 1975. وقد تم تجميع آخر قنبلة جديدة في المنشأة في عام 1991. وفي السنوات التي تلت ذلك، قامت بانتكس أيضًا بتفكيك آلاف الرؤوس الحربية.
يأتي إخلاء مصنع بانتكس، الواقع على بُعد 30 ميلًا شرق أماريلو، في الوقت الذي تشتعل فيه حرائق الغابات الأربعة النشطة عبر ولاية تكساس؛ حيث تعمل أطقم العمل على احتواء النيران ويصدر أمر للمواطنين بالإخلاء.
وأدى حريق في مقاطعة سموكهاوس كريك إلى احتراق أكثر من 200 ألف فدان منذ اندلاعه يوم الاثنين، وتم احتواؤه بنسبة 0% وفقًا لخدمة الغابات في تكساس "إيه آند إم".
وأصدرت بلدات كندا وجلازير وهيجنز أوامر إخلاء لسكانها؛ حسب ما ذكرته قناة "KVII".