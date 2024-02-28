إعلان الطوارئ مع كارثة تكساس.. شاهد احتراق 200 ألف فدان والنيران تحاصر مصنعًا للأسلحة النووية

كان "بانتكس" هو الموقع الرئيسي لتجميع وتفكيك ترسانة القنابل الذرية في الولايات المتحدة منذ عام 1975. وقد تم تجميع آخر قنبلة جديدة في المنشأة في عام 1991. وفي السنوات التي تلت ذلك، قامت بانتكس أيضًا بتفكيك آلاف الرؤوس الحربية.