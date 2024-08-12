ثوانٍ حسمت الأمر.. قرار غريب بسحب ميدالية من لاعبة أمريكا بـ"أولمبياد باريس"

ووفق "روسيا اليوم" تقدمت رومانيا بطعن على قرار الحكام، وأرجعت ذلك إلى أن الولايات المتحدة احتجت على النتيجة بعد دقيقة و4 ثوانٍ من قرار الحكام، علمًا بأن اللوائح تنص على تقديم الاحتجاج في أقل من دقيقة؛ وهو ما يعني أن الرومانية "باربوسو" ستحل محل تشيليز في المركز الثالث وتحصل على الميدالية البرونزية؛ فيما ستعود تشيليز إلى المركز الخامس.