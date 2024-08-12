ثوانٍ حسمت الأمر.. قرار غريب بسحب ميدالية من لاعبة أمريكا بـ"أولمبياد باريس"

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي سحب الميدالية البرونزية التي حصلت عليها الأمريكية جوردان تشيليز في نهائي الحركات الأرضية للجمباز الفني في أولمبياد باريس 2024، في قرار "غريب".
وكانت الرومانية "آنا باربوسو" قد احتلت المركز الثالث في المنافسات خلف البرازيلية ريبيكا أندرادي والأمريكية سيمون بايلز؛ فيما جاءت "تشيليز" في المركز الخامس، قبل أن يتقدم مدربها سيسيل لاندي باحتجاج على درجاتها؛ ليقرر الحكام الاستجابة وزيادة درجاتها إلى 13.766 وترتقي للمركز الثالث.
ووفق "روسيا اليوم" تقدمت رومانيا بطعن على قرار الحكام، وأرجعت ذلك إلى أن الولايات المتحدة احتجت على النتيجة بعد دقيقة و4 ثوانٍ من قرار الحكام، علمًا بأن اللوائح تنص على تقديم الاحتجاج في أقل من دقيقة؛ وهو ما يعني أن الرومانية "باربوسو" ستحل محل تشيليز في المركز الثالث وتحصل على الميدالية البرونزية؛ فيما ستعود تشيليز إلى المركز الخامس.
وسيطلب من المتسابقة الأمريكية إعادة الميدالية البرونزية للجنة الأولمبية، حتى يتم منحها لباربوسو.
وأصدر اتحاد الجمباز الأمريكي واللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية بيانًا مشتركًا بشأن تجريد تشيليز من ميداليتها، جاء فيه: "لقد دمرنا حُكم محكمة التحكيم الرياضية".
وفي أول ردة فعل على القرار، كتبت تشيليز عبر حسابها على "إنستغرام": "سأبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الاهتمام بصحتي العقلية"، مع العديد من الرموز التعبيرية لقلب محطم.