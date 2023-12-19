نهاية مأساوية للتفحيط.. شاهد ما حدث لـ5 أمريكيين تقودهم فتاة بسيارتها

كشف فيديو صادم عن النهاية المروعة لواقعة تفحيط خطرة بولاية كولورادو الأمريكية، حين انقلبت سيارة دفع رباعي، وسحقت خمسة أشخاص، بعد أن كانوا يتدلون من سيارة دفع رباعي أثناء "الاستيلاء على الشارع" في مركز تجاري بمدينة كولورادو سبرينغز بينما كان السائق يقوم بإعداد الكعك.