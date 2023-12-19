نهاية مأساوية للتفحيط.. شاهد ما حدث لـ5 أمريكيين تقودهم فتاة بسيارتها

كشف فيديو صادم عن النهاية المروعة لواقعة تفحيط خطرة بولاية كولورادو الأمريكية، حين انقلبت سيارة دفع رباعي، وسحقت خمسة أشخاص، بعد أن كانوا يتدلون من سيارة دفع رباعي أثناء "الاستيلاء على الشارع" في مركز تجاري بمدينة كولورادو سبرينغز بينما كان السائق يقوم بإعداد الكعك.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد الساعة 10:15 مساء السبت الماضي، في ساحة انتظار السيارات بمركز تجاري في مدينة كولورادو سبرينغز، شرقي ولاية كولورادو.
يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد المتفرجين، سيارة الدفع الرباعي وهي ترجع للخلف بسرعة عالية بينما يتدلى خمسة أشخاص من نوافذها وخارج فتحة السقف، وفجأة تدور السيارة بشكل حاد، لتنزلق وتنقلب على جانبها، ثم على ظهرها.
وقد سقط الشخصان الموجودان على اليمين على الأرض على الفور، ويبدو أن السيارة قد سحقتما بوزنها الكامل، بينما سقط الثلاثة الآخرون من النوافذ.
وبسرعة تسابق الناس لمساعدة أولئك الذين يتدلون من السيارة، كما حاولوا رفعها لإنقاذ من تحتها.
وبينما يقوم المارة بإمساك المحاصرين في السيارة، يتغير الفيديو إلى زاوية أخرى ويظهر الجزء السفلي من السيارة.
تومض الأضواء وتنطفئ لفترة وجيزة بينما يحاول الناس تعديل وضع السيارة، لكن نسمع صوت رجل يقول: "لا تقلبوا السيارة، هناك شخص محاصر تحتها على الجانب الآخر".
ثم ينطلق بوق السيارة بينما يقول شخص آخر: "إنه يخرج من تحتها".
ثم يبدأ شخص ما بالصراخ بصوت عالٍ في الخلفية قبل انتهاء الفيديو مباشرةً.
وحسب الصحيفة، فعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجدت العديد من الركاب مصابين بجروح خطيرة. وتم نقلهم إلى مستشفى محلي، وحالتهم غير معروفة حتى الآن.
وتم التعرف على قائدة السيارة، وهي فتاة تدعى ماريسول وينتلينج، ولم تصب بأي إصابات خطيرة.
وقد تم القبض عليها بتهمة القيادة المتهورة وتم نقلها إلى السجن يوم الأحد، وبعدها تم إطلاق سراحها بكفالة، حسب وسائل إعلام محلية.
ورفضت الشرطة التعليق على الحادث مؤكدة أنه لا يزال قيد التحقيق، وحثت أي شخص لديه المزيد من المعلومات على التقدم بها.