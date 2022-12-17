"لو مش معاك خد مجانًا".. شاهد مبادرة سوبر ماركت لمساعدة المحتاجين

"ضع إن كنت تستطيع.. أو خذ إن كنت محتاجًا"؛ جملة لا تتعدّى بضع كلمات معلقة على صندوق فارغ، يضع فيه المقتدر ما تيسّر له من المنتجات الغذائية المختلفة، ليأتي من يحتاج لها ويحصل عليها بشكل مجاني تمامًا، فكرة جرى تنفيذها داخل أحد محلات السوبر ماركت بمنطقة فيصل في القاهرة، ليبادر الأهالي في تقديم المساعدة للمحتاجين.