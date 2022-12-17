"لو مش معاك خد مجانًا".. شاهد مبادرة سوبر ماركت لمساعدة المحتاجين

"ضع إن كنت تستطيع.. أو خذ إن كنت محتاجًا"؛ جملة لا تتعدّى بضع كلمات معلقة على صندوق فارغ، يضع فيه المقتدر ما تيسّر له من المنتجات الغذائية المختلفة، ليأتي من يحتاج لها ويحصل عليها بشكل مجاني تمامًا، فكرة جرى تنفيذها داخل أحد محلات السوبر ماركت بمنطقة فيصل في القاهرة، ليبادر الأهالي في تقديم المساعدة للمحتاجين.
وتنقل صحيفة "الوطن" المصرية عن إسلام خالد، صاحب السوبر الماركت، قوله: الفكرة بسيطة ولم تكلف أي فلوس، ونفسي تتطبق في كل مكان.
وأضاف "خالد": إن الفكرة بدأت منذ عامين عندما اقترحها شقيقي الأصغر وتم تنفيذها على الفور، لتجد إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا معها من الجميع.
لم يستغرق الأمر كثيرًا من الوقت لتنفيذ المبادرة؛ إذ إنه بمجرد وضع "كرتونة" فارغة في ركن ما بالمحل، لاحظ أصحاب المحل بعد مرور الوقت أن "الكرتونة" امتلأت بالعديد من المنتجات؛ إذ يروي شقيق "إسلام" بعض المواقف الإنسانية التي يشهدانها بشكل يومي: "مرة نزل واحد من عربية وقالي خد 200 جنيه وحطّ بيها حاجات في الكرتونة، وربنا يقدرنا على فعل الخير".
كما يُقبل الكثير من الزبائن على شراء مختلف المنتجات، وبعد دفع حسابها يضعونها داخل الكرتونة لمساعدة المحتاجين للحصول على ما يحتاجون بشكل مجاني بالكامل.
لا يقتصر الخير على هذه الفترة فحسب؛ إذ يمتدّ خلال شهر رمضان المبارك لتقديم "شنطة الخير" التي تحتوي كل مستلزمات الشهر الكريم بشكل مجاني تمامًا، علاوة على البطاطين التي يحرص السوبر ماركت على تقديمها أيضًا.