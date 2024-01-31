حكم قضائي أمريكي يُبطل حزمة تعويضات منحتها شركة تيسلا لرئيسها "ماسك" قيمتها 56 مليار دولار

حكمت قاضية أمريكية الثلاثاء بإبطال قرار سابق لمجلس إدارة شركة تيسلا بمنح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، إذ جاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.
وحكمت كاثلين ماكورميك القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تيسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.
ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها، التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق" على مستوى المحاكمة.
وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3% بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.
وحذر "ماسك" أثرى رجل في العالم في منشور على" إكس" بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.
ولم يرد محامي "ماسك" بشكل فوري على طلب للتعليق.
ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات "ماسك" لعام 2018 بأنها "أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة".