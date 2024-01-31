حكم قضائي أمريكي يُبطل حزمة تعويضات منحتها شركة تيسلا لرئيسها "ماسك" قيمتها 56 مليار دولار

وحكمت كاثلين ماكورميك القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تيسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.