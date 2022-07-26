ما سر تسمية اليونان بـ"الجمهورية الهيلينية"؟.. تعرف على السبب

ويرجع ذلك الاسم إلى الكلمة اليونانية القديمة هيلاس، والتي كانت المصطلح الأصلي للإشارة إلى ما يسمى الآن اليونان، وهي الكلمة التي اشتقت منها كلمة الهيلينية.