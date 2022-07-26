ما سر تسمية اليونان بـ"الجمهورية الهيلينية"؟.. تعرف على السبب

تملك اليونان تاريخًا وإرثًا كبيرة، وحضارة عظيمة ورثها البلد الأوروبي الذي يقع جنوب شرق أوروبا عبر آلاف السنين من أناس عاشوا على تلك الأرض، وابتدعوا حضارة عظيمة ما زالت مضرب المثل في العراقة.
وقد لا يعرف بعضهم أو يثار عجبه حين يسمع تسمية (الجمهورية الهيلينية)، وأنها تحمل مدلولاً يشير إلى دولة اليونان، فالجمهورية الهيلينية هي الاسم الرسمي لليونان باللغة الإنجليزية.. فما قصة ذلك الاسم؟
يشير اسم "الجمهورية الهيلينية" إلى زمن اليونان الهلنستية بين وفاة الإسكندر الأكبر (356-323 قبل الميلاد) ومعركة كورنثوس عام 146 قبل الميلاد.
فقد بدأت الحقبة الهيلينية في الفترة المتأخرة من تاريخ الحضارة الإغريقية، وازدهرت في الفترة المسماة بالعصر الكلاسيكي، وتمتد منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد، وحتى وفاة الإسكندر الأكبر في 323 قبل الميلاد.
ويرجع ذلك الاسم إلى الكلمة اليونانية القديمة هيلاس، والتي كانت المصطلح الأصلي للإشارة إلى ما يسمى الآن اليونان، وهي الكلمة التي اشتقت منها كلمة الهيلينية.
وجرت العادة أن يستخدم الإعلام الرسمي اليوناني اسم "الجمهورية الهيلينية" بديلاً عن "الجمهورية اليونانية"، واستخدامه تسمية رسمية للبلد الأوروبي؛ وذلك اعتزازًا بذلك التاريخ القديم والعريق لدولتهم وحضارتهم.