العلاج بحلول منزلية بسيطة.. لماذا تزيد أعراض البرد والإنفلونزا أثناء الليل؟

الساعة البيولوجية أيضًا تزيد الأعراض سوءًا؛ وذلك لأن بعض الهرمونات مثل الكورتيزول تكون في أعلى مستوياتها في الصباح؛ مما قد يساعد في تخفيف الالتهاب أثناء النهار؛ وبالتالي تخفيف الأعراض، وعندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض مساء، قد تبدأ الأعراض في الظهور مرة أخرى.