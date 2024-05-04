العشرات في عِداد المفقودين.. بالفيديو: أمطارٌ غزيرة تتسبّب في مصرع 37 شخصاً بالبرازيل

وذكر الدفاع المدني في ريو غراندي دو سول، أنه لا يزال ما يربو على 70 شخصاً في عِداد المفقودين، ونزح ما لا يقل عن 23 ألفاً من الولاية المتاخمة لأوروغواي والأرجنتين، التي تضرّر تقريباً نصف مدنها البالغ عدده 497 مدينة.