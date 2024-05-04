العشرات في عِداد المفقودين.. بالفيديو: أمطارٌ غزيرة تتسبّب في مصرع 37 شخصاً بالبرازيل

قالت السلطات المحلية في البرازيل، الجمعة، إن أمطاراً غزيرة هطلت في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البلاد تسبّبت في مصرع 37 شخصاً، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى؛ إذ لا يزال العشرات في عِداد المفقودين.
وذكر الدفاع المدني في ريو غراندي دو سول، أنه لا يزال ما يربو على 70 شخصاً في عِداد المفقودين، ونزح ما لا يقل عن 23 ألفاً من الولاية المتاخمة لأوروغواي والأرجنتين، التي تضرّر تقريباً نصف مدنها البالغ عدده 497 مدينة.
وغمرت المياه الشوارع تماماً ودُمرت طرقٌ وجسورٌ في مدن كثيرة، وتسبّبت العاصفة أيضاً في حدوث انهياراتٍ أرضية وانهيارٍ جزئي لهيكل سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.
وبحسب السلطات، فإن سداً آخر في مدينة بينتو غونكالفيس مُعرضٌ أيضا لخطر الانهيار، وأمرت الأشخاص الذين يقطنون بالقرب منه بإخلاء منازلهم.
وتقع الولاية في نقطة جغرافية تلتقي فيها الأجواء الاستوائية والقطبية، مما أوجد نمطاً مناخياً تتخلله فتراتٌ من الأمطار الغزيرة وأخرى من الجفاف.
ويعتقد علماء محليون أن هذا النمط يفاقمه تغيُّر المناخ.