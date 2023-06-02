فاجعة في الهند.. تصادم مروّع لقطارَيْ ركاب وشحن يقتل ويصيب 199 شخصًا

وأوضحت القناة أن أكثرَ من مائة عنصر من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث وزملائهم من الولاية، يشاركون في عملية الإنقاذ، ويقومون بالبحث عن ضحايا، يرجح أن يكون العديد منهم تحت عربات القطار المقلوبة.