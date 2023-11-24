الصين لم تكتشف مسبّبات غير عادية لتزايد حالات الأمراض التنفسية

وأوردت الصحة العالمية في تقريرٍ لها "أفادت السلطات الصينية بأنه لم يتم رصد أي مسبّبات أمراضٍ غير عادية أو جديدة أو أعراضٍ سريرية غير عادية، بما في ذلك في بكين ولياونينغ، بل فقط الزيادة العامة المذكورة سابقاً في أمراض الجهاز التنفسي بسبب عديدٍ من مسبّبات الأمراض المعروفة".