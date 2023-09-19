ليبيا.. درنة المنكوبة جثث تحت الأنقاض تنتظر الانتشال

في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدّين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر، في وفاة ما يقرب من 3338 شخصًا، وفقًا لآخر حصيلة رسمية مؤقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبدالجليل، وخلّفت مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.