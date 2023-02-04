مذكرة توقيف دولية لمديرة مدرسة من سنغافورة.. لهذا السبب يطاردها "الإنتربول"

لكن الحقيقة أن مديرة المدرسة هذه أصبحت مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية "الإنتربول" التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم؛ وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.