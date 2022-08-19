كيم يو جونغ تطلب من رئيس الكوري الجنوبي أن يغلق فمه

وعبر مكتب الرئيس الكوري عن أسفه لما وصفه "بملاحظاتها الوقحة"، ولكنه أكد أن العرض ما زال قائماً، في رده على بيان كيم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الجمعة.