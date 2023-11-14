بالفيديو.. هبوط اضطراري ينتهي بكارثة للطائرة في أغرب مكان

وقال "شنايدر": كانت الطائرة تسير بسرعة كبيرة، فلم تتمكن من التوقف عند نهاية المدرج. ومن غير الواضح ما الذي دفع الطائرة إلى تجاوز هدفه والاصطدام بالسور والسيارة، لكن الطيار شوهد وهو يخرج من الطائرة المحطمة ويركلها في حالة من الإحباط بعد ذلك، بينما كانت كمية من الدخان تتصاعد من الإطارات.