مع استمرار التحقيقات بوفيات الحجاج.. مصر تلغي تراخيص 18 شركة سياحة جديدة بسبب مخالفات الحج

كشف مصدر بالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في مصر، تفاصيل إلغاء تراخيص شركات سياحة جديدة، بواسطة وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة.
ويأتي القرار بسبب المخالفات الخاصة بمواسم الحج والعمرة المتكررة.
ونقل موقع "القاهرة 24" عن المصدر، أن وزارة السياحة والآثار ألغت تراخيص 18 شركة سياحة إلغاءً نهائيًا، وموزعة على المحافظات.
وعلق المصدر: ما زالت التحقيقات الخاصة بوفيات الحجاج مستمرة، وهذا السبب في تأخير رحلات العمرة لموسم 1446 هجريًا.
وفي السياق نفسه، طالب أصحاب شركات السياحة، وزارة السياحة والآثار، بإعلان ضوابط العمرة للشركات على وجه السرعة لحماية المواطن، في ظل وجود كيانات غير شرعية تعلن تنظيم رحلات بتأشيرات الترانزيت، وتجمع المواطنين وتستغلهم وتحصل منهم على أموال بغرض تنفيذ رحلات العمرة.
وكتب أصحاب شركات السياحة، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم طالبوا بذلك حتى لا يتكرر ما حدث لحجاج الزيارة، مطالبين بتفعيل قانون البوابة ضد هذه الكيانات.