مع استمرار التحقيقات بوفيات الحجاج.. مصر تلغي تراخيص 18 شركة سياحة جديدة بسبب مخالفات الحج

وفي السياق نفسه، طالب أصحاب شركات السياحة، وزارة السياحة والآثار، بإعلان ضوابط العمرة للشركات على وجه السرعة لحماية المواطن، في ظل وجود كيانات غير شرعية تعلن تنظيم رحلات بتأشيرات الترانزيت، وتجمع المواطنين وتستغلهم وتحصل منهم على أموال بغرض تنفيذ رحلات العمرة.