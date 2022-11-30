بعد تهديد ميسي بوجهٍ غاضِب.. قائد المكسيك يفسّر واقعة القميص "المثيرة للجدل"

دافع أندريس غواردادو، قائد منتخب المكسيك، عن ليونيل ميسي، بعد أن وجّه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدًا مبطنًا للمهاجم الأرجنتيني؛ بسبب شعوره بالإساءة عقب فيديو ظهر فيه ميسي بينما يزيح بقدمه جانبًا قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس، بعد الفوز على المنتخب المكسيكي.