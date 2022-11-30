بعد تهديد ميسي بوجهٍ غاضِب.. قائد المكسيك يفسّر واقعة القميص "المثيرة للجدل"

دافع أندريس غواردادو، قائد منتخب المكسيك، عن ليونيل ميسي، بعد أن وجّه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدًا مبطنًا للمهاجم الأرجنتيني؛ بسبب شعوره بالإساءة عقب فيديو ظهر فيه ميسي بينما يزيح بقدمه جانبًا قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس، بعد الفوز على المنتخب المكسيكي.
وهز ميسي الشباك بالفوز 2- صفر على المكسيك بكأس العالم السبت الماضي، وكتب ألفاريز الاثنين عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الذي يتابعه 2.2 مليون شخص: "هل رأيتم ميسي وهو ينظف الأرض بقميصنا وعلَمنا؟".
وأضاف ألفاريز في تغريدة أخرى مصحوبة بوجه غاضب: "عليه (ميسي) أن يدعو الله ألا أمسك به"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
لكن غواردادو (36 عامًا) الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، دافع عن ميسي.
وقال للصحفيين: "من المتعارف عليه في غرفة تغيير الملابس، أن يتم رمي القمصان المتعرقة على الأرضية؛ حتى لا توسخ المقاعد. سواء كانت قمصان اللاعبين أنفسهم أو قمصان الفريق الخصم".
وأضاف: "القميص في الفيديو هو قميصي فقد استبدلته مع ميسي".
وهاجم قائد منتخب المكسيك الملاكم كانيلو، قائلًا: "ربما لا يفهم كانيلو كيف يبدو الأمر في غرفة الملابس. كلامه كان سخيفًا بالنسبة لي".