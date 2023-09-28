النيجر.. آلاف يحتفلون برحيل السفير الفرنسي في حفل موسيقي

أقامت فرقة "غومبي ستار" النيجرية حفلًا موسيقيًا، وسط العاصمة نيامي جمع الآلاف من الجماهير؛ احتفالًا برحيل السفير الفرنسي عن البلاد، ودعمًا للعسكريين الذين وصلوا إلى السلطة.