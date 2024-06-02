حول العالم في صورة: في غزة.. صيدلية على الأطلال وسط أزمة شح الدواء

وفي هذه الصورة المتداوَلَة من منطقة خان يونس نشاهد هذه الصيدلية التي أشبه ما تكون بكشك متواضع، ويرحب صاحبها "الفرا" بزبائنه لبيع الأدوية في محاولة منه للتغلب على أزمة شحه، ونقص الإمدادات وسط عدوان غاشم، يمنع الدواء والماء، وكل مقومات الحياة عن سكان القطاع.