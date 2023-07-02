خلال مرور موكب بايدن.. شاهد شرطي يعتدي على عامل توصيل في نيويورك

أظهر مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل رجل شرطة يستنفر لإفراغ الشارع كليًّا قبيل مرور موكب للرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، ظهر في الفيديو المتداوَل الشرطي يُسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غريبة، ثم يعود ويقترب منه، ويساعده على النهوض مع بدء مرور موكب الرئيس.
وقوبل المشهد الذي لم يُعرف تاريخه بردود فعل غاضبة على هذا التصرف الذي كاد يصيب عامل "الديلفري" بمكروه.
وتزامن انتشار الفيديو مع الأحداث التي تشهدها فرنسا منذ أيام احتجاجًا على قتل المراهق من أصول جزائرية نائل المرزوقي على يد شرطي مرور.