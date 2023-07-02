خلال مرور موكب بايدن.. شاهد شرطي يعتدي على عامل توصيل في نيويورك

وتفصيلاً، ظهر في الفيديو المتداوَل الشرطي يُسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غريبة، ثم يعود ويقترب منه، ويساعده على النهوض مع بدء مرور موكب الرئيس.