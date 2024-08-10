بين طريقة مضحكة ومؤرخين.. لماذا يعض أبطال الأولمبياد ميدالياتهم؟

ويقول البعض إنه نظرًا لأن الذهب أكثر ليونة من الفضة أو البرونز؛ فإن إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كانت ميداليتك أصلية أم لا هي قضمها؛ فإذا تركت أسنانك علامة أو انبعاجًا على الوسام الثمين، فستعرف أنك حصلت على ميدالية ذهبية.