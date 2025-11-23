الأعلى سعرًا.. ساعة جيب من تيتانيك تُباع بـ2.34 مليون دولار

وكان ستراوس، وهو أحد المالكين المشاركين لمتجر "مييسي"، من الشخصيات المعروفة على متن السفينة. وفي فيلم "تايتانيك" الشهير، جسّدت قصته مع زوجته إيدا أحد أكثر مشاهد المأساة تأثيرًا، حيث شوهد الزوجان آخر مرة وهما جالسان على سطح السفينة، يحتضنان بعضهما البعض في مواجهة المصير، بعد أن رفض ستراوس مقعدًا في قارب النجاة، ورفضت زوجته مغادرته.