كثيرون اعتادوا تناوله.. طبيبة روسية تهدم أسطورة مرق العظام

ووفقًا لها، ينسب البعض إلى مرق العظام خصائص لا يملكها، فمثلاً يوصون بتناوله لأنه يساعد على تحسين نعومة الجلد والبشرة، ولكن الكولاجين الموجود في مرق العظام لا يتحول مباشرة إلى الجلد أو المفاصل والعضلات، بل يتحلل في المعدة إلى أحماض أمينية يحولها الجسم حسب الأولوية إلى مناطق الجسم. أي أن مرق العظام لا يحتوي على أي إكسير.