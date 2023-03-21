ما بين 11 و16 ساعة.. هذه الدولة الأقصر في ساعات الصيام و"أوروبية" ستكون الأطول

سيعيش المسلمون في تشيلي رمضان هذا العام ٢٠٢٣ أقصر فترة صيام حيث يتوقع أن تبلغ متوسط ساعات الصيام 11 ساعة و30 دقيقة فقط، ويعود ذلك إلى موقعها في نصف الكرة الجنوبي.
كما ستكون ساعات الصيام في نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب إفريقيا الأقل، حيث سيصوم المسلمون بين ١١ و١٢ ساعة في اليوم خلال الشهر المبارك.
اما اطول فترة صيام خلال شهر رمضان في هذا العام، فستكون في مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا، حيث ستصل فترات الصيام فيها الى 16 ساعة و50 دقيقة في اليوم، ويعود ذلك الى موقعها في نصف الكرة الشمالي، حيث تكون فترة النهار أطول في هذا الوقت من العام.
ويبدأ شهر رمضان المبارك في السعودية وعديد من الدول العربية والاسلامية فلكياً يوم الخميس ٢٣ مارس الجاري، ويتوقع أن يكون ٢٩ يوماً ويكون أول أيام عيد الفطر في ٢١ أبريل المقبل.