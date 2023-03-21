ما بين 11 و16 ساعة.. هذه الدولة الأقصر في ساعات الصيام و"أوروبية" ستكون الأطول

اما اطول فترة صيام خلال شهر رمضان في هذا العام، فستكون في مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا، حيث ستصل فترات الصيام فيها الى 16 ساعة و50 دقيقة في اليوم، ويعود ذلك الى موقعها في نصف الكرة الشمالي، حيث تكون فترة النهار أطول في هذا الوقت من العام.