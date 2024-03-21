مثير للقلق.. "خصوبة العالم في خطر".. ما الذي سيحدث نهاية القرن؟!

وتتوقع الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، أن 155 من 204 دول ومناطق في جميع أنحاء العالم، بواقع 76%؛ سوف يكون لديها معدلات خصوبة أقل من مستويات إحلال السكان بحلول 2050. وبحلول عام 2100 من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 198، بواقع 97%، بحسب تقديرات الباحثين.