نكهة الحشرات.. قهوة الصراصير والنمل تثير الجدل في بكين!
بنكهة غير معتادة ورائحة لا تُنسى، أصبحت قهوة الصراصير المشروب الأكثر إثارة للجدل في العاصمة الصينية بكين، بعدما بدأ متحف الحشرات في المدينة بتقديم هذا المشروب الفريد المخلوط بمسحوق الصراصير وديدان الطحين المجففة، بسعر 45 يوانًا للكوب الواحد.
ووفقًا لتقرير نشرته "ذا كوفر"، وصف بعض المتذوقين نكهة القهوة بأنها "تحمل طعمًا محروقًا مع حموضة خفيفة".
وأوضح أحد العاملين في المتحف أن المشروع طُرح نهاية يونيو الماضي، وحقق انتشارًا واسعًا على الإنترنت مؤخرًا. كما أشار إلى أن المتحف عرض أيضًا مشروبات أخرى غير تقليدية، منها مشروب مصنوع من النمل وآخر من عصارة نبات الإبريق الهاضمة، وكان مشروب النمل متاحًا فقط خلال فترة الهالوين.
ولطمأنة الزوار، أكد الموظف أن جميع المكونات مُستوردة من متاجر الأعشاب الطبية التقليدية، مشيرًا إلى أن الطب الصيني يرى في مسحوق الصراصير دعمًا للدورة الدموية، بينما تُعد ديدان الطحين مصدرًا غنيًا بالبروتين لتعزيز المناعة.
أما عن نكهات التجربة، فأوضح أن مشروب النمل يتميز بحموضة واضحة، في حين أن مشروب نبات الإبريق يشبه القهوة العادية. وأضاف أن الفئة الأكثر إقبالًا على هذه المشروبات هم الشباب الفضوليون، بينما يتحفظ كثير من الآباء على تجربة القهوة المحتوية على الصراصير. ويُباع يوميًا أكثر من 10 أكواب من هذا المشروب.
يُذكر أن هذه ليست أول تجربة مشابهة في الصين، حيث سبق أن قدّم مقهى في يوننان قهوة مخلوطة بديدان مقلية، بينما أضاف مقهى آخر في جيانغشي الفلفل الحار إلى مشروبات اللاتيه.