حول العالم في صورة: "إلى أين نذهب؟".. قُصف منزلهم فجلسوا بجوار ركامه

"إلى أين نذهب؟".. ذلك كان لسان حالهم في الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، فأصبحوا يبيتون ليلهم، ويقضون نهارهم بجوار الركام وبقايا منزلهم الذي كان عامرًا يومًا ما، قبل أن ينال قذيفة صاروخية أتت عليه بالكامل، ولم يتبق منه شيئًا إلا الذكريات.