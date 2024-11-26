من قاع البحر إلى بر الأمان.. إنقاذ 7 أشخاص بمعجزة من المركب المصري الغارق

أعلن عمرو حنفي، محافظ محافظة البحر الأحمر المصرية، تطورات جديدة في حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب "مرسى عَلَم"، مبينًا أن الجهود المكثفة بقيادة القوات البحرية نجحت في إنقاذ 7 أشخاص، منهم 3 أحياء (اثنان من الجنسية البلجيكية وآخر مصري)، و4 جثث مجهولة الهوية.
وأوضح المحافظ أن الحادث وقع على بُعد 46 ميلاً بحريًّا من شواطئ "مرسى عَلَم"، وكان على متن المركب 44 راكبًا، منهم 13 مصريًّا و31 من جنسيات مختلفة، تشمل (ألمانيا، بريطانيا، أمريكا، بولندا، بلجيكا، سويسرا، فنلندا، الصين، سلوفاكيا، إسبانيا وإيرلندا).
وأشار إلى أن المركب، البالغ طوله 34 مترًا وعرضه 9.5 متر، قد خضع لفحص سلامة في مارس 2024؛ وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام دون تسجيل أي عيوب فنية.
وحتى الآن تم إنقاذ 31 شخصًا، وانتشال 4 جثث؛ ليصل العدد الإجمالي لمن جرى إخراجهم إلى 35 شخصًا، وتتواصل عمليات البحث المكثفة للعثور على 9 مفقودين بمشاركة القوات البحرية والجهات المختصة، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".
وأكد المحافظ أن التحقيقات جارية مع طاقم المركب؛ لكشف أسباب الحادث، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث.