من قاع البحر إلى بر الأمان.. إنقاذ 7 أشخاص بمعجزة من المركب المصري الغارق

وأوضح المحافظ أن الحادث وقع على بُعد 46 ميلاً بحريًّا من شواطئ "مرسى عَلَم"، وكان على متن المركب 44 راكبًا، منهم 13 مصريًّا و31 من جنسيات مختلفة، تشمل (ألمانيا، بريطانيا، أمريكا، بولندا، بلجيكا، سويسرا، فنلندا، الصين، سلوفاكيا، إسبانيا وإيرلندا).