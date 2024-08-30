"طرود حارقة تشتعل في أنحاء أوروبا".. رسالة وتحذير والمزيد غير مستبعد!

حذرت السلطات الألمانية في رسالة للشركات، اليوم الجمعة، من أن طرودًا تحتوي على عبوات حارقة اشتعلت فيها النيران وهي في طريقها بمختلف أنحاء أوروبا، وقالت: إن المزيد من هذه الطرود ربما يكون متداولًا الآن.