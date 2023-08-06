كيف عالج فيلم "أوبنهايمر" مأزق العلم مع أخلاقيات الحرب.. "يداي ملطختان بالدماء"!!

كما استطاع المخرج ببراعة تجنب أي مشاهد من إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما، وبطريقة رائعة، بل لم يشعر المشاهد بذلك إلا من خلال سياق الحوار. وهو أمر مهم لعدم الدخول في مسار قد يغير المسار الوثائقي للشخصية، فقتل أكثر من 200 ألف إنسان في لحظات هو أمر سيخرج الفيلم من إطاره كفيلم سيرة ذاتية وبشكل تام.

أما أبرز اللحظات الفارقة فكانت هي اللحظة التي استيقظ فيها ضمير البطل فجاءت بشكل صادم، ففي وسط الاحتفاء بنجاحه تدخل رؤية المخرج في إظهار الوجوه المحتفلة بشكل يربطه بالمأساة الكارثية بحيث يستنتج المشاهد السبب بوضوح وقد يتحول من التعاطف معه إلى شعور آخر مختلف تماماً.