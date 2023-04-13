أسوةً بحق الرجل.. قرارٌ جديد بمصر يُنصف المرأة بخصوص منح الجنسية لأبنائها

وتسمح المادة (4) في تعديلاتها لمن وُلد في مصر لأم من أصل مصري، الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعدما هذا الأمر كان يقتصر على الأب فقط في القانون القائم.. وكذا لكل أجنبي لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي قد وُلد في مصر، وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد؛ أسوةً بحق ابن الأب الأجنبي المقرر قانونًا.