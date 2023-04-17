يحدث مرة كل عقد.. حدث فلكي "نادر" يُذهل كل مَن يراه هذا الأسبوع

يعد "الكسوف الشمسي الهجين" نوعاً نادراً من الكسوف الذي يغيّر مظهره، حيث يتحرّك ظل القمر عبر سطح الأرض، في حدثٍ فلكي يحدث مرة كل عقد، يُذهل كل مَن يراه من مناطق معيّنة حول العالم، في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع.