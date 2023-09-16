"أحياء مُحِيَت تمامًا وعشرات الأشخاص جرفهم الفيضان".. شهود الإعصار يروون مآسي كارثة درنة

من جهته، قال الصحفي الليبي محمد العزومي في شهادته عن أحداث الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا: "كانت هناك فيضانات في المدن المجاورة لمدينة درنة مثل البيضاء وتاكنس ومدينة المرج، وكانت هناك أيضًا تحذيرات من بعض الخبراء في المدينة بأن السد سيمتلئ عن آخره، وبأن هناك خطورة شديدة، وبأن الإعصار قادم إلى مدينة درنة؛ لكن طبعًا الناس في المناطق المكتظة وأغلب السكان كانوا يلتزمون منازلهم بسبب غزارة الأمطار. بعد امتلاء خزان السد الصغير وانهياره عند حوالى الساعة 2 والنصف ليلًا مع كثرة المياه المتجمعة فيه.. أدى ذلك إلى إغراق ما يقارب ستة أحياء كبيرة في مدينة، درنة التي اختفت تمامًا، وهي: (المغار، المدينة القديمة، شارع الفنار، الحبس، سوق الظلام، مطحن الحصادي، ونادي دارنس). وكانت الفاجعة الكبرى حتى الآن هي وجود قرابة عشرين ألف مفقود وأكثر من 15 ألف ضحية، وهذه الحقيقة التي لم يتكلم عنها الإعلام أو السلطات المحلية في درنة وليبيا".