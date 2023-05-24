بسيطة و"خادعة".. خبراء: 6 أعراض مبكرة لسرطان العنق والرأس

في حالات كثيرة، تكون هذه العقدة اللمفاوية أمرًا بسيطًا ينجم عن الإصابة بعدوى قابلة للشفاء فتختفي في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن إذا استمر الأمر أكثر من ذلك، فالمطلوب هو استشارة الطبيب.